PLA Purge May Be Driving China To Rely More On Military Pressure Against Taiwan: Analysts Authored by Michael Zhuang via The Epoch Times, China's purge of senior military leaders may be pushing Beijing to rely more heavily on military intimidation and gray-zone operations against Taiwan, even as the upheaval leaves the Chinese military with a weakened command structure, according to two Chinese academics and an insider familiar with the Chinese military.
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