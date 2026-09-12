Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

PLA Purge May Be Driving China To Rely More On Military Pressure Against Taiwan: Analysts

PLA Purge May Be Driving China To Rely More On Military Pressure Against Taiwan: Analysts

PLA Purge May Be Driving China To Rely More On Military Pressure Against Taiwan: Analysts Authored by Michael Zhuang via The Epoch Times, China's purge of senior military leaders may be pushing Beijing to rely more heavily on military intimidation and gray-zone operations against Taiwan, even as the upheaval leaves the Chinese military with a weakened command structure, according to two Chinese academics and an insider familiar with the Chinese military.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым