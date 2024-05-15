Ямалец задушил собутыльника и продолжил еще несколько часов пить с компаний

Ямалец пойдет под суд за убийство собутыльника. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, 1 марта 2024 года в селе Панаевск в компании, длительное время распивающей спиртные напитки, произошел конфликт между двумя односельчанами.