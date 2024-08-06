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Царьград

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В Марий Эл 3-летний ребенок сам завёл машину отца и случайно сбил мать

В Марий Эл 3-летний ребенок сам завёл машину отца и случайно сбил мать

В деревне Алманово Республики Марий Эл 3-летний ребенок самостоятельно завел автомобиль отца и случайно сбил свою же мать.

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