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В Запорожской области погиб российский генерал-майор Горячев

В Запорожской области погиб российский генерал-майор Горячев

В Запорожской области погиб глава штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев. Такой информацией поделился военный корреспондент Юрий Котенок.

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