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Царьград

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Семь аэропортов в России были закрыты утром 27 декабря: Что сказали в Росавиации

Семь аэропортов в России были закрыты утром 27 декабря: Что сказали в Росавиации

Предположительно, атака БПЛА привела к закрытию нескольких аэропортов в России. Рассказываем, где были задержаны рейсы.

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