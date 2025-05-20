Депутат Миронов: нужно зафиксировать цены на жд-билеты для ряда категорий россиян

В России необходимо зафиксировать цены на железнодорожные билеты для отдельных категорий жителей. Соответствующую инициативу в Госдуму внес председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов, передает 360.
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