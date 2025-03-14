НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Ух ты. Наверное впервые в истории такое случилось. Ну что Леонкову от имени МО разрешили что-то там заявлять. Типа но...Алексей Леонков: ...
  • Олег стецко
    Чё, деньги не пахнут? А как она ненавидит Россию... Нет, пусть  у себя выступаетПродюсер Дворцов:...
  • Александр Корякин
    Надо же - поощрили! ДБ!США не исключают ...

Погибшего в зоне СВО крымчанина посмертно наградили орденом Мужества

Погибшего в зоне СВО крымчанина посмертно наградили орденом Мужества

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Житель Черноморского района Крыма Павел Мажуга, погибший при выполнении задач специальной военной операции, посмертно награжден орденом Мужества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх