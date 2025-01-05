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О’Мэлли – о планах в UFC: «Титульный бой. Жду победителя поединка Умара и Мераба»

«В идеале: Мераб побеждает Умара, а я получаю реванш. Но если Нурмагомедов выиграет, то подерусь с ним.

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