НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

60 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    ПИТЕР  не может расцвести при таких предателях как Беглов который организовал нашествие на город полчищ айзеров , узб...Петербург расцвел...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    Беглов когда тебя уже скинут с власти в Санкт Петербурге ? И   тебя  обязательно надо посадить с тюрьму за то что ты ...Александр Беглов ...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    надо дойти до Киева и Одессы .Вот посмотрите какое будет рычание Европы и Америки !Российские бойцы ...

«Колу» перекроют из-за разводки моста через Свирь

«Колу» перекроют из-за разводки моста через Свирь

Движение будет перекрыто 26 мая с 12:50 до 15:00 На 236-м километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области будет полностью перекрыто движение транспорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх