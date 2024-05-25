«Колу» перекроют из-за разводки моста через Свирь

Движение будет перекрыто 26 мая с 12:50 до 15:00 На 236-м километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области будет полностью перекрыто движение транспорта.
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