Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория: У меня нет мамы, я от суррогатной матери Фото: личная страница Филиппа Киркорова в социальных сетях Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория снискала популярность в блогерстве.