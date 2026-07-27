Бум ботов: как роботы вытесняют живых сотрудников

Мессенджеры наводнили чат-боты — программы, которые имитируют и заменяют людей. Они дешевы в производстве, позволяют решать множество бизнес-задач и, похоже, скоро оставят без работы секретарей и сотрудников call-центров «Есть три вещи, которые могут проходить через разные измерения: гравитация, время и любовь», — пишет корреспонденту РБК чат-бот Романа Мазуренко, основателя Stampsy.
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