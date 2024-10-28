Не моё про "баронов", или баранов "Вот это, на фото, это вообще кто? С точки зрения слепого законодательства это просто какие-то два мужика с паспортами РФ, обладающие правами и обязанностями граждан РФ.
"Ну, подумаешь, баронство цыганское на вверенной территории существует. Давайте исходить из сложившихся реалий"
Комментарии
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М
Михаил
а кто такие американцы и где у них кибуца, табор, а индейцы жили и сейчас живут не только в штатовской резервации. а и в старинных городах и поселках построенными их предками, что в Северной, что в Южной Америке.
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1 час.
ВК
Виктор Каменский
Пока Россия будет под управлением еврейской диаспоры, все будет в ж...., то есть,как есть.
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58 мин.
Валентина БогдановаШирочкина
ДА! Цыган надо прижать...! НАДО!!! Живут в государстве, которое дало им убежище, живут за счет этого государства.... да еще диктуют свои условия!!! Служба в армии обязательна, работать....ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
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51 мин.
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