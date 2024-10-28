Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Ну, подумаешь, баронство цыганское на вверенной территории существует. Давайте исходить из сложившихся реалий"

"Ну, подумаешь, баронство цыганское на вверенной территории существует. Давайте исходить из сложившихся реалий"

Не моё про "баронов", или баранов "Вот это, на фото, это вообще кто? С точки зрения слепого законодательства это просто какие-то два мужика с паспортами РФ, обладающие правами и обязанностями граждан РФ.

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Комментарии
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М
Михаил
а кто такие американцы и где у них кибуца, табор, а индейцы жили и сейчас живут не только в штатовской резервации. а и в старинных городах и поселках построенными их предками, что в Северной, что в Южной Америке.
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1 час.
ВК
Виктор Каменский
Пока Россия будет под управлением еврейской диаспоры, все будет в ж...., то есть,как есть.
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58 мин.
Валентина БогдановаШирочкина
ДА! Цыган надо прижать...! НАДО!!!  Живут в государстве, которое дало им убежище, живут за счет этого государства.... да еще диктуют свои условия!!! Служба в армии обязательна, работать....ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
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