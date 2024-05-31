Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Заворотнюк умирал? )) Что то новое похоже? Разговор про мужчину?Онколог Шабанов р...
  • Вовладар Даров
    Телеведущий?))) Насмешили!!Ведущий Иван Урга...
  • Владимир Нелюбин
    Да какой он телеведущий....обыкновенная прозападная шестерка..как и его "учитель" перевертыш Познер...Ведущий Иван Урга...

Медведев: Удары по РФ западным оружием могут стать поводом для войны

Медведев: Удары по РФ западным оружием могут стать поводом для войны

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинский конфликт может перейти в ядерный. В своем Telegram-канале Медведев оценил решение Запада касательно ударов Киева по России с помощью натовского оружия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх