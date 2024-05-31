Медведев: Удары по РФ западным оружием могут стать поводом для войны

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинский конфликт может перейти в ядерный. В своем Telegram-канале Медведев оценил решение Запада касательно ударов Киева по России с помощью натовского оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии