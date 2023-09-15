Возможно, важнейший урок СВО

Возможно, важнейший урок СВО

Уже больше полутора лет продолжается СВО. И совершенно неудивительно, что в печати появляется все больше и больше аналитических статей, посвященных ее урокам.

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