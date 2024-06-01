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Русская весна

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В Крыму сравнили Запад с шакалами

В Крыму сравнили Запад с шакалами

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сравнил с шакалами западные страны, разрешившие украинским войскам атаковать предоставленным Киеву оружием регионы России за пределами зоны СВО.

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