Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сравнил с шакалами западные страны, разрешившие украинским войскам атаковать предоставленным Киеву оружием регионы России за пределами зоны СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии