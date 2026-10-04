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Царьград

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Центр инфо: Крымский мост ожидает очередей из 165 авто

Центр инфо: Крымский мост ожидает очередей из 165 авто

Очередь на досмотр для проезда по Крымскому мосту в 23.00 мск составила 165 автомобилей, сообщили в Центре информации о дорогах.

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