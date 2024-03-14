Дорогие друзья! Как вы знаете, сегодня у нас стартуют выборы президента Российской Федерации, которые продлятся целых три дня.
Вместе! За Россию!
Комментарии
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Александр
Непременно буду участвовать.
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17 час.
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Дорогие друзья! Как вы знаете, сегодня у нас стартуют выборы президента Российской Федерации, которые продлятся целых три дня.
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