Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вместе! За Россию!

Вместе! За Россию!

Дорогие друзья! Как вы знаете,  сегодня  у нас стартуют выборы президента Российской Федерации, которые продлятся целых три дня.

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Комментарии
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Александр
Непременно буду участвовать.
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