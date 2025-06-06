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Нужно ли нам было реагировать на комплексы Трампа

Нужно ли нам было реагировать на комплексы Трампа

Заявление президента России Владимира Путина, что киевский режим перерождается в террористическую организацию, и что с ним не о чем говорить, встретило в Сети ряд двусмысленных откликов.

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