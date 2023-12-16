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Царьград

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Да, Россия ведёт тайные переговоры. И это не то, чего ожидает враг. "Ехидная улыбка" всё объяснила

Да, Россия ведёт тайные переговоры. И это не то, чего ожидает враг. "Ехидная улыбка" всё объяснила

Сколько было сказано о секретных переговорах, не перечесть. И всё время Россию ставили в такие условия, будто мы в любом случае должны будем подписать "позорный мир", сдав все позиции - и на фронте, и в экономике, и в большой политике.

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