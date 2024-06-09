Орбан: завершить конфликт на Украине поможет победа сторонников мира в США и ЕС

Начало переговоров по Украине и завершение конфликта станут возможны, если на выборах в США и в Европарламент победят силы, которые хотят скорейшего установления мира, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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