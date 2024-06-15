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Краткий китайский гороскоп на ближайшие семь дней, с 17 по 23 июня 2024 года

Краткий китайский гороскоп на ближайшие семь дней, с 17 по 23 июня 2024 года

Краткий китайский гороскоп на ближайшие семь дней, с 17 по 23 июня 2024 года Ирэн ОрлонскаяВниманию уважаемых читателей представляем прогноз на неделю с 17 по 23 июня 2024 года от известного китайского астролога Маргариты Богатовой, основанный на древней китайской системе «Бацзы» или «Восемь иероглифов судьбы».

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