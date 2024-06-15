Краткий китайский гороскоп на ближайшие семь дней, с 17 по 23 июня 2024 года Ирэн ОрлонскаяВниманию уважаемых читателей представляем прогноз на неделю с 17 по 23 июня 2024 года от известного китайского астролога Маргариты Богатовой, основанный на древней китайской системе «Бацзы» или «Восемь иероглифов судьбы».