ES Repair Weakens as Semi's Slide-Can Broader participation hold Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ MES Repair Weakens as Semiconductors Slide — Can Broader Participation Hold? Monday Review → Tuesday, October 13 Market Regime: Mixed / Fragile Repair with Rotation Systemic Stress: Not confirmed by tonight’s evidence Confidence: Moderate Monday’s cash observations and evening futures show a divided market: technology weakened, while breadth, equal weight and financials continued improving.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым