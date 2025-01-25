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Царьград

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Shot: ВСУ атакуют Рязань с двух сторон дронами PD-2 и "Лютый"

Shot: ВСУ атакуют Рязань с двух сторон дронами PD-2 и "Лютый"

ВСУ наносят по Рязани комбинированный удар с двух сторон, передает Shot.ВСУ атакуют Рязань со стороны села Дядьково и района Дашки.

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