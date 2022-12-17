Федоров, Яшин, Стеблин, Петр Воробьев, Цыгуров, Балдерис и еще 12 человек вошли в Зал славы отечественного хоккея

Федоров, Яшин, Стеблин и еще 15 человек вошли в Зал славы отечественного хоккея. В Москве состоялась торжественная церемония включения в Зал славы отечественного хоккея сразу 18 новых членов - хоккеистов, тренеров, судей, функционеров и спортивных журналистов.
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