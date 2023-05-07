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В России может возобновиться производство Volkswagen Polo и Skoda Rapid

В России может возобновиться производство Volkswagen Polo и Skoda Rapid

Новая серия сериала о продаже российского завода Volkswagen. Сергей Цыганов, автоэксперт и автор Telegram-канала «Русский автомобиль» приводит слова одного из работников завода, который сообщает, что сделка по продаже предприятия дилеру «Авилон» не состоялась из-за того, что Chery не устроил лакокрасочный цех, а вкладываться в переоборудование китайцы, судя по всему, не желают.

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