В России может возобновиться производство Volkswagen Polo и Skoda Rapid

Новая серия сериала о продаже российского завода Volkswagen. Сергей Цыганов, автоэксперт и автор Telegram-канала «Русский автомобиль» приводит слова одного из работников завода, который сообщает, что сделка по продаже предприятия дилеру «Авилон» не состоялась из-за того, что Chery не устроил лакокрасочный цех, а вкладываться в переоборудование китайцы, судя по всему, не желают.