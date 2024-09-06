Река в деревне Хреново Владимирской области оказалась экстремально грязной

Минприроды оценило состояние владимирских рек как грязные, очень грязные и экстремально грязные.Минприроды Владимирской области представило доклад о состоянии воздуха и воды во Владимирской области, в том числе воды владимирских рек.
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