Полянский: в ООН начали осознавать «гнилое» нутро действующего киевского режима

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Только не кидайтесь сразу в меня тапками! У меня всего лишь один вопрос к Д.Полянскому - А какую роль в мире сейчас играет ООН??? Эта тусовка представителей многих стран хоть на что-то , хоть когда-то (в последние лет 10) повлияла???? Я конечно не против, что эта платформа предоставила рабочие места более, чем 50-ти россиянам. И все же - какая есть польза от этого проамериканского сборища России? (ну, кроме, как позвиздеть на камеру?)))