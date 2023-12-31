Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в 2023 году многие государства в организации начали осознавать "гнилое нутро" действующего киевского режима.
Полянский: в ООН начали осознавать «гнилое» нутро действующего киевского режима
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Только не кидайтесь сразу в меня тапками! У меня всего лишь один вопрос к Д.Полянскому - А какую роль в мире сейчас играет ООН??? Эта тусовка представителей многих стран хоть на что-то , хоть когда-то (в последние лет 10) повлияла???? Я конечно не против, что эта платформа предоставила рабочие места более, чем 50-ти россиянам. И все же - какая есть польза от этого проамериканского сборища России? (ну, кроме, как позвиздеть на камеру?)))
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19 час.
Владимир Соловьев
«Гнилое» нутро действующего киевского режима". САМО ОЧИЩАЮЩЕЕСЯ НУТРО ЕСТЬ ТОЛЬКО В КИТАЕ. В РОССИИ - САМО ЗАБОЛАЧИВАЮЩЕЕСЯ!
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18 час.
лл
лина любимцева
Да что там в ООН вообще понимают? Понималка у них не отросла. США прикрикнут - и все будет так, как нужно США. Ведь в ООН РУЛЯТ США.
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16 час.
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