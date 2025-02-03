Порошенко* обеспокоен отсутствием коммуникации между Киевом и Белым домом

Global Look Press/ IMAGO/dts Nachrichtenagentur Бывший президент Украины Петр Порошенко* выразил обеспокоенность из-за того, что киевскому режиму так и не получилось наладить коммуникацию с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и его администрацией.