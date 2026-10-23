Нападающий «Чикаго Файр» Роберт Левандовски выразил мнение, что новому поколению футболистов будет крайне тяжело удерживать статус топ-игроков на протяжении многих лет.
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