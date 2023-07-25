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Елена Вяльбе: «У нас сейчас самая большая проблема связана с Натальей Непряевой. У нее нет конкурентов в стране»

«К сожалению, в дружественных странах у нас нет конкуренции – ни в Азии, ни в Африке, ни в СНГ. В отличие от биатлона, и в Беларуси все очень плохо с лыжниками.

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