Елена Вяльбе: «У нас сейчас самая большая проблема связана с Натальей Непряевой. У нее нет конкурентов в стране»

«К сожалению, в дружественных странах у нас нет конкуренции – ни в Азии, ни в Африке, ни в СНГ. В отличие от биатлона, и в Беларуси все очень плохо с лыжниками.
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