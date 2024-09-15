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«Охота на ведьм»: в МИД пообещали ответить США на санкции против российских СМИ

«Охота на ведьм»: в МИД пообещали ответить США на санкции против российских СМИ

Соединенные Штаты Америки объявили войну свободе слова во всем мире, введя новые санкции против российских медиахолдингов МИА «Россия сегодня» и гендиректора агентства Дмитрия Киселева, АНТО «ТВ-Новости», НКО «Евразия» и ее руководителя Нелли Парутенко.

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