Наши намерены добить боевиков: Покровск накрываем «артой», а Мирноград берем в «клещи» Юлия СоколоваВ последние несколько дней новостные сводки как Министерства обороны России, так и доклады российских военных экспертов практически не содержали информации о ситуации на Покровском направлении.