Письмо мореплавателя Христофора Колумба продали на аукционе Christie's за 3,71 миллиона евро. Оно называется De insulis nuper inventus («О недавно открытых островах») и рассказывает о топографии и населении островов, которые исследователь назвал Индийскими.
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