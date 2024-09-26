Рекорд Демидова, подписание Деанджело, прорыв «Сибири» и «Адмирала», отставка Немировского: главные события недели в КХЛ

СКА анонсировал подписание контракта с бывшим защитником «Каролины» Тони Деанджело, а 18-летний Иван Демидов стал самым молодым хоккеистом армейцев в истории, набравшим четыре очка в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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