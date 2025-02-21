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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

На Дне оленевода в Надыме впервые пройдет игра «Разогревающая экология»

На Дне оленевода в Надыме впервые пройдет игра «Разогревающая экология»

Региональный оператор по обращению с ТКО представил программу мероприятий ко Дню оленевода (0+). Так, у традиционного «ЭкоЧума» впервые будет организована игра «Разогревающая экология», сообщила пресс-служба «Ямал Экологии».

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