Финалисты «Большой перемены» представили Кириенко идеи по развитию «‎Движения Первых»

РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 22 июля, ФедералПресс. Свои идеи по развитию «Движения Первых» финалисты конкурса представили первому заместителю руководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко и зампредседателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко.
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