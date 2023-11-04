Юристы заявили о нарушениях в сфере суррогатного материнства в России

Global Look Press/McPHOTOf/blickwinkel Сфера суррогатного материнства в России полна нарушений. Об этом заявил адвокат и член "Международной ассоциации русскоязычных адвокатов" Максим Калинов, комментируя приговоры фигурантам дела о торговле детьми.
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