В Хельсинки решили «забыть» о России?

Политика Стубба задвинула на дальний план идею разблокировать восточную границу. Финляндия продолжает курс на конфронтацию с Россией, при этом активно наращивая свой военный потенциал и явно претендуя на то, чтобы стать одной из ключевых стран НАТО в Северной Европе.