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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шунин о завершении карьеры: «Друзья из «Динамо» говорят: «Ты чего такой счастливый?» Отвечаю: «А вы чего такие грустные?» Спорт – это бесконечная дисциплина, я ни на секунду не мог расслабиться»

Шунин о завершении карьеры: «Друзья из «Динамо» говорят: «Ты чего такой счастливый?» Отвечаю: «А вы чего такие грустные?» Спорт – это бесконечная дисциплина, я ни на секунду не мог расслабиться»

Вчера голкипер, всю карьеру выступавший за «Динамо», сделал официальное объявление. Он не играл около года – после ухода из московского клуба по окончании прошлого сезона.

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