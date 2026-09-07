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Российские средства ПВО за день сбили 32 беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО за день сбили 32 беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО в течение дня 7 сентября сбили 32 беспилотника ВСУ над регионами страны и акваторией Черного моря.

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