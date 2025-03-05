Стало известно, когда Леди Гага планирует стать матерью

Певица уже размышляет над обустройством детской. Леди Гага с Майклом Полански LEGION-MEDIAЧуть больше месяца назад Леди Гага удивила фанатов сообщением о том, что она хочет в обозримом будущем стать матерью.
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