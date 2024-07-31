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Закон, порядок, государство

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Флагман ТОФ гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли в оманский порт Салала

Флагман ТОФ гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли в оманский порт Салала

В ходе стоянки в оманском порту корабли пополнят запасы воды и топлива, а для экипажей запланированы экскурсии по достопримечательностям города.

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