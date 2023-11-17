Новый двухлетний цикл Марса: пристегните ремни и ничего не бойтесь

Новый двухлетний цикл Марса: пристегните ремни и ничего не бойтесьМарсЭта осень, и без того богатая важными астрологическими событиями, под занавес приготовила еще одно, возможно, самое определяющее – начало нового двухгодичного цикла Марса, который на этот раз будет проходить в знаке Скорпиона.