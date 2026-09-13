Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Различие требований Станковича и Карседо, а также история о том, зачем игрок «Спартака» ходит на матчи питерских «Автово» и «Звезды»

Различие требований Станковича и Карседо, а также история о том, зачем игрок «Спартака» ходит на матчи питерских «Автово» и «Звезды»

- Назови главные различия «Спартака» при Деяне Станковиче и Хуан Карседо, - такая просьба содержалась в интервью с фланговым полузащитником Игорем Дмитриевым, итожившим свой дебютный год в составе «красно-белых».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым