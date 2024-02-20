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Китай

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Китай опроверг утверждение Филиппин о том, что китайские рыбаки "использовали цианид" в акватории острова Хуанъянь

Пекин, 19 февраля /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в понедельник опровергла утверждение Филиппин о том, что китайские рыбаки "использовали цианид" в акватории острова Хуанъянь, заявив, что это чистая выдумка.

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