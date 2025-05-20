Хроническое воспаление мозга и повторяющееся поведение: новые открытия

Новое исследование показывает, что хроническое воспаление мозга может быть напрямую связано с повторяющимся поведением, характерным для таких состояний, как расстройство аутистического спектра (РАС) и обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).
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