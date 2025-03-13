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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бруну про 4:1 с «Сосьедадом»: «Для «МЮ» главное – победа. Мы прогрессируем»

«Для этого клуба главное – победа. Нам нужно побеждать в матч. Впереди долгий путь, но мы уверены, что если сосредоточимся на каждой игре и будем иметь правильный менталитет, то сможем побеждать.

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