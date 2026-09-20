Джо Элвин зажигает в Нью-Йорке с новой пассией – и это после всех слухов с Сарой Пиджион!

В личной жизни Джо Элвина снова полный движ! После всех летних пересудов о возможном романе с актрисой Сарой Пиджион звезда «Фаворитки» был замечен в Нью-Йорке в компании новой девушки – комика и актрисы Мэри Бет Барон.