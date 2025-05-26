🚨Новокиевские школьники получили важные знания и навыки, которые могут спасти жизнь 🚑Советником директора по воспитанию Дробязко Т.
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🚨Новокиевские школьники получили важные знания и навыки, которые могут спасти жизнь 🚑Советником директора по воспитанию Дробязко Т.