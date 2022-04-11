В Приморье встреча с опытным водителем обернулась несчастьем для целой семьи

Серьезное ДТП случилось на 543-м км автодороги А-370 Хабаровск - Владивосток. Опытный 51-летний водитель Nissan X-trail направлялся со стороны Хабаровска в сторону Владивостока, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения.